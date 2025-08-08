Двое детей и женщина погибли и четыре человека пострадали в страшном ДТП под Саратовом. Фото

Вечером 8 августа года возле автоподъезда к селу Липовка (Саратовская область) произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии погибли водитель Peugeot и двое несовершеннолетних пассажиров Toyota. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.