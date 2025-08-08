Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей и женщина погибли и четыре человека пострадали в страшном ДТП под Саратовом. Фото

Вечером 8 августа года возле автоподъезда к селу Липовка (Саратовская область) произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии погибли водитель Peugeot и двое несовершеннолетних пассажиров Toyota. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

В результате аварии погибли три человека (архивное фото).

Вечером 8 августа года возле автоподъезда к селу Липовка (Саратовская область) произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. В результате аварии погибли водитель Peugeot и двое несовершеннолетних пассажиров Toyota. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

«В результате ДТП погибли водитель автомобиля Peugeot, а также находившиеся в салоне автомобиля Toyota несовершеннолетние дети. Одна из пассажиров госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Следственные органы опрашивают свидетелей и анализируют данные камер видеонаблюдения, чтобы определить причины ДТП. Прокуратура области взяла дело на контроль.

Ранее в Свердловской области также произошла серьезная авария с выездом на встречную полосу. Водитель ВАЗа проигнорировал дорожные знаки и столкнулся с автобусом, в результате чего погибли водитель и пассажир легковой машины.

Фото: прокуратура Саратовской области.