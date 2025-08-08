Опубликованы кадры с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике

Представители управления МЧС России по Кабардино-Балкарии уточнили, что инцидент произошел около 17:45 по московскому времени. Пострадавшие упали с высоты около семи метров. По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, при обрыве канатно-кресельной дороги пострадали пять человек, погибших нет.