Опубликованы кадры с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике

В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен момент обрыва троса канатно-кресельной дороги в курортном районе Нальчика. Соответствующие кадры в пятницу, 8 августа, опубликовал Telegram-канал 112.

На опубликованном видео показана штатная работа канатной дороги. В один момент левый трос обрывается, после чего кресла вместе с пассажирами падают с высоты нескольких метров.

Представители управления МЧС России по Кабардино-Балкарии уточнили, что инцидент произошел около 17:45 по московскому времени. Пострадавшие упали с высоты около семи метров. По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, при обрыве канатно-кресельной дороги пострадали пять человек, погибших нет.

Спасатели также провели эвакуацию людей, застрявших на высоте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.