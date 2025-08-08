СК завел дело из-за нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

По данным ведомства, дело возбуждено по статье о препятствовании работе журналистов. Инцидент произошёл 5 августа 2025 года. Съёмочная группа программы «Вести. Москва» готовила сюжет о женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Соседка героини репортажа напала на журналистов, толкнула их и несколько раз ударила одного из корреспондентов.