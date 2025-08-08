Ричмонд
СК завел дело из-за нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

На группу журналистов в Москве напала соседка женщины, о которой снимале репортаж.

Источник: Комсомольская правда

В Москве начато уголовное расследование после нападения на журналистов ВГТРК во время работы над репортажем. Об этом сообщили в Следственном комитете по столице.

По данным ведомства, дело возбуждено по статье о препятствовании работе журналистов. Инцидент произошёл 5 августа 2025 года. Съёмочная группа программы «Вести. Москва» готовила сюжет о женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Соседка героини репортажа напала на журналистов, толкнула их и несколько раз ударила одного из корреспондентов.

Следователи допросили подозреваемую и предъявили ей обвинение. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.

Ранее в Новосибирске 50-летнюю женщину признали виновной в нападении на журналиста. Инцидент случился 7 марта 2024 года в Кировском районе, сообщили в Следственном управлении по Новосибирской области.