СК завел дело из-за нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве

В Москве начато уголовное расследование после нападения на журналистов ВГТРК во время работы над репортажем. Об этом сообщили в Следственном комитете по столице.
По данным ведомства, дело возбуждено по статье о препятствовании работе журналистов. Инцидент произошёл 5 августа 2025 года. Съёмочная группа программы «Вести. Москва» готовила сюжет о женщине, оказавшейся в сложной ситуации. Соседка героини репортажа напала на журналистов, толкнула их и несколько раз ударила одного из корреспондентов.
Следователи допросили подозреваемую и предъявили ей обвинение. Сейчас устанавливаются все детали происшествия.
Ранее в Новосибирске 50-летнюю женщину признали виновной в нападении на журналиста. Инцидент случился 7 марта 2024 года в Кировском районе, сообщили в Следственном управлении по Новосибирской области.