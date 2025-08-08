Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое детей и женщина погибли в ДТП в Саратовской области

Двое детей и одна женщина погибли при столкновении автомобилей Peugeot и Toyota вблизи села Липовка в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

Двое детей и одна женщина погибли при столкновении автомобилей Peugeot и Toyota вблизи села Липовка в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

По его словам, еще двое детей и двое взрослых получили травмы — их экстренно госпитализировали. Представители спасательных служб приступили к извлечению тел при помощи гидравлического инструмента.

— На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — написал Юрин в своем Telegram-канале.

Утром 5 августа автобус столкнулся с опорой оплаты на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов изначально сообщил о 39 пострадавших, трое из которых — дети. Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги.

Другой случай произошел на 35-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске, где столкнулись два автомобиля. Автобус врезался в эвакуатор, в результате пострадал один человек.