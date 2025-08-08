Двое детей и женщина погибли в ДТП в Саратовской области

Двое детей и одна женщина погибли при столкновении автомобилей Peugeot и Toyota вблизи села Липовка в Лысогорском районе Саратовской области. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
По его словам, еще двое детей и двое взрослых получили травмы — их экстренно госпитализировали. Представители спасательных служб приступили к извлечению тел при помощи гидравлического инструмента.
— На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Все обстоятельства произошедшего выясняются, — написал Юрин в своем Telegram-канале.
Утром 5 августа автобус столкнулся с опорой оплаты на трассе М-4 «Дон» в Тульской области. Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов изначально сообщил о 39 пострадавших, трое из которых — дети. Предварительная причина аварии — сильный туман на данном участке дороги.
Другой случай произошел на 35-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске, где столкнулись два автомобиля. Автобус врезался в эвакуатор, в результате пострадал один человек.