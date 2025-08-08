В российский плен попадает все больше иностранных наемников ВСУ

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что с начала конфликта на стороне ВСУ воевали более 3,5 тысяч иностранных наемников из более чем 70 стран, включая США, Великобританию, Канаду и другие государства. По данным СК, завершено расследование по сотням уголовных дел против наемников, многие из них уже осуждены, а часть объявлена в международный розыск.