Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма неизвестные устроили стрельбу, СК проведет проверку. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе мониторинга Telegram-каналов была выявлена информация о хулиганских действиях группы лиц со стрельбой в воздух на территории Бахчисарайского района. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении.

Ее проведут совместно с оперативными службами. Будет установлено время, место и круг лиц, причастных к хулиганским действиям.

Ход и результаты проверки поставлены руководством Главного следственного управления на контроль.