Неизвестные устроили стрельбу в Бахчисарайском районе Крыма

«В ходе мониторинга Telegram-каналов была выявлена информация о хулиганских действиях группы лиц со стрельбой в воздух на территории Бахчисарайского района. Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил организовать процессуальную проверку», — говорится в сообщении.