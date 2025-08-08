Один в реанимации: В Нальчике уточнили число пострадавших при обрыве канатки

Поисково-спасательные работы на месте обрыва канатной дороги в Нальчике завершены, всего на ней в момент инцидента находился 21 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Как отметили в местном Минздраве, в результате обрыва одного человека госпитализировали в тяжёлом состоянии.