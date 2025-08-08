Один в реанимации: В Нальчике уточнили число пострадавших при обрыве канатки

«Ещё двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу… Итого из 8 пострадавших 4 человека госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в отделении реанимации и интенсивной терапии, запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — говорится в сообщении.
По уточнённой информации, двое пациентов со средней степенью тяжести проходят обследование, а ещё двое после осмотра были отпущены домой.
Напомним, сегодня канатная дорога рухнула в Нальчике. Люди упали с высоты 4−7 метров. Погибших в результате происшествия не зафиксировано. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сильного износа подъёмника.