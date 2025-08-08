Ричмонд
В результате атаки БПЛА на Сочи повреждён жилой дом

При отражении атаки беспилотников над Сочи повреждён многоквартирный дом, жители не пострадали. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В Сочи работает система ПВО. Идёт отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. По их информации, пострадавших нет», — написал градоначальник.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия для оценки масштабов повреждений. Власти города держат ситуацию на контроле и призывают граждан сохранять спокойствие.

Напомним, в Сочи была объявлена повышенная опасность атаки БПЛА. Небо над городом было закрыто, из-за чего 11 самолётов были вынуждены нарезать круги, ожидая разрешения на посадку.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше