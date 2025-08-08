Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила над Калужской областью 13 украинских беспилотников

Силы ПВО нейтрализовали 13 беспилотных летательных аппаратов над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.

По его информации, в Жуковском районе сбили 3 беспилотника. В Сухиничском и Кировском районах уничтожили по 2 аппарата. В Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах сбили по одному дрону.

Ранее Минобороны России сообщало, что за два с половиной часа ПВО уничтожила 23 украинских дрона. Наибольшее количество — 11 БПЛА — сбили над Брянской областью.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше