ПВО уничтожила над Калужской областью 13 украинских беспилотников

«13 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По предварительным данным пострадавших и разрушений нет», — отметил глава региона.
По его информации, в Жуковском районе сбили 3 беспилотника. В Сухиничском и Кировском районах уничтожили по 2 аппарата. В Мещовском, Куйбышевском, Юхновском, Мосальском, Боровском и Дзержинском районах сбили по одному дрону.
Ранее Минобороны России сообщало, что за два с половиной часа ПВО уничтожила 23 украинских дрона. Наибольшее количество — 11 БПЛА — сбили над Брянской областью.
