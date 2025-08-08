Ричмонд
В Воронеже депутата облдумы арестовали за взятку чиновнику управы

Депутат Воронежской областной думы и председатель совета директоров группы компаний «Русский Аппетит» Андрей Прытыкин арестован по подозрению в даче взятки бывшему руководителю управы Коминтерновского района города Юрию Бавыкину. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Он [Прытыкин] является фигурантом уголовного дела по даче взятки Бавыкину. Вчера определили в СИЗО», — уточнили силовики. Их слова передает ТАСС.

По данным следствия, Бавыкин и Васькова в период избирательной кампании 2020 года предлагали кандидатам в депутаты Воронежской городской и областной дум обеспечить им не менее половины голосов избирателей. За обещание договориться с председателями участковых избирательных комиссий и изъять бюллетени, отданные за конкурентов, чиновники получали от 250 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В декабре 2024 года Ленинский районный суд Воронежа приговорил Бавыкина к 10 годам колонии, а Васькову — к 5 годам заключения.