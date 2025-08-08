Хладнокровный убийца на велосипеде жестоко зарезал пожилую россиянку

В ведомстве сообщили, что 7 августа фигурант проезжал на своем велосипеде мимо потерпевшей, которая выгуливала без поводка домашних животных. Одна из собак подбежала близко к подозреваемому, что ему не понравилось. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого велосипедист достал нож и нанес им несколько ударов, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась от полученных ран на месте происшествия.