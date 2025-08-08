Хладнокровный убийца на велосипеде жестоко зарезал пожилую россиянку

Жители одного из районов Волгограда больше суток находились в жутком страхе. В местных чатах начали распространяться сообщения о маньяке на велосипеде, который якобы зарезал нескольких человек. Об этом пишет V1.RU.
Факт преступления подтвердили в правоохранительных органах, однако заявили, что ни о каком маньяке речи не идет.
Утром 8 августа появились сообщения о передвигающемся на велосипеде мужчине, который убил сразу двух женщин. Якобы это сделал один и тот же человек.
Позже появилась еще одна версия нападения. Жители района стали уверять, что жертвой маньяка стали одна пожилая женщина и ее внук.
В региональном СУ СК подтвердили факт убийства пожилой женщины, категорически опровергнув слухи о маньяке.
В ведомстве сообщили, что 7 августа фигурант проезжал на своем велосипеде мимо потерпевшей, которая выгуливала без поводка домашних животных. Одна из собак подбежала близко к подозреваемому, что ему не понравилось. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого велосипедист достал нож и нанес им несколько ударов, после чего скрылся. Потерпевшая скончалась от полученных ран на месте происшествия.
42-летний мужчина вскоре был задержан. Для конспирации он даже подстригся налысо, но это не помогло.
На допросе подозреваемый объяснил, что причиной агрессии стали взбесившие его неприличные выражения пенсионерки.
Ранее сообщалось, что шокирующую находку обнаружили в закрытом снаружи гараже на Уралмаше жители Екатеринбурга. Оттуда исходил неприятный едкий запах.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.