Мужчина сломал шею и умер в батутном парке в Ростове

Ранее Life.ru сообщал, что в акватории бухты Троицы в селе Рисовая Падь гидроцикл врезался в сап-борд, на котором находились две девочки — 12 и 17 лет. В результате ДТП они получили травмы разной степени тяжести. Надзорные органы Хасанского района взяли дело под особый контроль, а предполагаемого виновника аварии — водителя — задержали.