Видео момента обрыва канатной дороги в Нальчике появилось в Сети

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика 8 августа.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент обрыва тросов на канатной дороге в курортной зоне Нальчика. Видеозапись происшествия появилась в Сети.

На кадрах видно, как туристы поднимаются по канатной дороге. Однако тросы начинают внезапно рваться, и люди падают с высоты нескольких метров.

В частности, один из пассажиров, находившийся на переднем плане, при падении зацепился за ограждение, но остался в кресле.

Часть туристов, которые в момент аварии находились над рекой, упали в воду.

Ранее была названа вероятная причина обрыва канатной дороги в Нальчике. Отмечается, что одной из версий ЧП мог стать износ. Специалисты подчеркнули, что все возможные версии аварии изучат в ходе расследования.

Инцидент случился 8 августа в 17:45 в курортной зоне Нальчика. На место происшествия сразу прибыли спасатели МЧС и другие службы.