Дрон ВСУ повредил многоквартирный дом в Дагомысе

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил окно жилого многоквартирного дома в Дагомысе. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
По словам главы города, к текущему моменту информации о пострадавших нет. Профильные эксперты оказывают помощь жильцам поврежденного дома.
— Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в помещениях без окон, — написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Вечером того же дня мэр сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также уведомил, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.
Днем появилась информация, что над курортом сбили три дрона ВСУ типа «Лютый». Глава города до этого сообщал, что силы ПВО работают на всей территории Сочи, отражая атаку вражеских коптеров. Кроме того, угрозу атаки украинских дронов объявляли на федеральной территории «Сириус».