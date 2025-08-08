Пашинян встретился с Трампом

Встреча политиков проходит в Белом доме.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Также запланирована трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Сегодня в Вашингтоне состоится двусторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, а также трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, целью которых является содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе», — сообщили в пресс-службе правительства Армении. По информации армянского кабмина, Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом.
Правительство Армении ведет прямую трансляцию переговоров на своих страницах в социальных сетях. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что по итогам обсуждений стороны могут объявить о заключении мирного соглашения.
Визит Пашиняна и Алиева в Вашингтон проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовности сторон подписать мирное соглашение в Белом доме 8 августа. Ранее Трамп сообщил, что церемония станет важным этапом в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном и откроет новые возможности для экономического сотрудничества региона с США.