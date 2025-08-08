Ричмонд
Обезумевшая мать убила ребенка и себя в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина сегодня убила ножом своего малолетнего ребенка, а затем покончила с собой.

В Санкт-Петербурге женщина сегодня убила ножом своего малолетнего ребенка, а затем покончила с собой. Об этом сообщает в Телеграм-канале региональный главк СК РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, трагедия разыгралась в квартире одного из домов на улице Гаккелевской.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Судя по опубликованному видео, женщина и ее ребенок проживали в хорошо отремонтированной и обставленной квартире. Пока неизвестно, что заставило женщину пойти на такой шаг.

Телеграм-канал «78» со ссылкой на источник сообщает, что ребенку было три года. Медиков и полицию вызвала гостившая у хозяйки квартиры подруга.