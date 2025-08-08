Петербурженка зарезала трехлетнего сына и покончила с собой

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после того, как местная жительница зарезала своего трехлетнего сына, а затем покончила с собой. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, инцидент произошел в квартире одного из домов на Гаккелевской улице. Женщина и ее ребенок скончались на месте от полученных травм.
— Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — передает официальный Telegram-канал областного управления СК.
Другой случай произошел в конце мая, когда отец убил семилетнего сына в Забайкалье, после чего совершил самоубийство. Тела 35-летнего мужчины и его малолетнего сына обнаружили в квартире жилого дома в Чите.