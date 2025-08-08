Петербурженка зарезала трехлетнего сына и покончила с собой

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после того, как местная жительница зарезала своего трехлетнего сына, а затем покончила с собой. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.