На Западе жестко поставили на место Зеленского

«Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе (установления мира в регионе — прим. URA.RU). Зеленский может сказать нет чему угодно только потому, что еврократы поддерживают его нашими деньгами. Но соглашение о тарифах показывает, что они преклонят колени перед Трампом, если понадобится», — написал эксперт в соцсети X.