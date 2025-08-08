Ричмонд
Мэр Прошунин: Окно многоквартирного дома в Дагомысе повреждено при атаке дрона

В результате повреждения дома в Дагомысе никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи в результате атаки украинских беспилотников получил повреждения жилой дом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин через свой Telegram-канал.

По словам градоначальника, в одном из многоквартирных домов в районе Дагомыса было разбито окно. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет. Мэр заверил, что жильцам окажут всю необходимую поддержку.

Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, их действия координирует оперативный штаб Сочи. Система противовоздушной обороны продолжает работать, а жителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ жителей и туристов в Сочи попросили немедленно покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах. Сотрудники отелей и санаториев помогают отдыхающим переместиться в укрытия, обеспечивая их безопасность.