Мэр Прошунин: Окно многоквартирного дома в Дагомысе повреждено при атаке дрона

В Сочи в результате атаки украинских беспилотников получил повреждения жилой дом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин через свой Telegram-канал.
По словам градоначальника, в одном из многоквартирных домов в районе Дагомыса было разбито окно. Пострадавших, по данным экстренных служб, нет. Мэр заверил, что жильцам окажут всю необходимую поддержку.
Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, их действия координирует оперативный штаб Сочи. Система противовоздушной обороны продолжает работать, а жителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ жителей и туристов в Сочи попросили немедленно покинуть пляжи и укрыться в безопасных местах. Сотрудники отелей и санаториев помогают отдыхающим переместиться в укрытия, обеспечивая их безопасность.