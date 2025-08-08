Женщина в Петербурге убила своего ребенка и покончила с собой

Ранее в Санкт-Петербурге уже возбуждались уголовные дела, связанные с гибелью малолетних детей: 1 августа 2025 года в Авиагородке родители пытались скрыть смерть новорожденного и уничтожить тело, а в июне того же года после домашних родов отец едва не причинил вред ребенку. В обоих случаях следователи отмечали отсутствие обращения семей в медицинские и социальные службы.