Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике 12 человек получили травмы и были доставлены в республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Ранее сообщалось о десяти пострадавших.

В Минздраве рассказали о пострадавших после обрыва канатной дороги.

«Состояние пяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии в операционной. Для его лечения была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — говорится в сообщении министерства в официальном telegram-канале.

В курортной зоне городского округа Нальчика произошло обрушение канатно-кресельной дороги, в результате которого пострадало 10 человек. Момент обрыва дороги попал на видео.