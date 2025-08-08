Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12

«Состояние пяти пациентов оценивается как средней степени тяжести, один пациент находится в тяжелом состоянии в операционной. Для его лечения была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко», — говорится в сообщении министерства в официальном telegram-канале.