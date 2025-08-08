Трамп заявил о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном

Трамп заявил, что Армения и Азербайджан прекратят войну.
Армения и Азербайджан договорились о полном и бессрочном прекращении огня, а также о восстановлении торговых, транспортных и дипломатических связей. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на церемонии подписания соглашения в Белом доме.
«Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения», — заявил Трамп. Его слова передает Associated Press.
Ранее эксперты отмечали, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не приведет к немедленному выводу 102-й российской военной базы из Гюмри, поскольку контракт действует до 2044 года. Президент США Дональд Трамп анонсировал церемонию подписания документа и дополнительные экономические соглашения, включая создание Зангезурского коридора, который получил неофициальное название «Мост Трампа».