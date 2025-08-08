При обрыве канатной дороги в Нальчике пострадали 12 человек

Ранее МЧС сообщило, что в 17.45 мск в пятницу произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, 6 упали на твердую поверхность, 4 — в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Минздрав сообщал, что восемь человек были доставлены для осмотра в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое отпущены домой. По информации главы КБР Кокова, все пострадавшие приезжие из других регионов. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда» УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.