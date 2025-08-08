В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области в Валуйском округе зафиксирована атака беспилотника на мотоцикл, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в селе Двулучное. Беспилотный летательный аппарат типа FPV нанёс удар по мотоциклу, на котором находился мужчина.
От полученных травм водитель скончался ещё до прибытия медицинской помощи. Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.
Ранее силы противовоздушной обороны региона успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.