Силы ПВО РФ сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами

66 дронов сбили над территорией РФ за 3 часа.
Российские силы противовоздушной обороны с 17:25 до 22:40 по московскому времени уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«16 дронов было нейтрализовано над Орловской областью, 13 беспилотников сбили в Брянской области, 10 — в Краснодарском крае и еще столько же — над акваторией Азовского моря. 6 — над территорией Республики Крым, 4 — над Калужской областью», — подчеркнули в Минобороны.
По информации министерства, также три дрона сбили в Курской области, два — в Республике Адыгея и по одному — в Тульской области и над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры не сообщается.
Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно: 21 июля российские ПВО сбили 25 дронов, а накануне, 20 июля, было уничтожено 93 беспилотника, из которых наибольшее количество зафиксировано в Брянской, Московской и Калужской областях. Минобороны РФ систематически сообщает о пресечении подобных атак.