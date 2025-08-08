США, Армения и Азербайджан подписали декларацию о мире

В документе подчеркивается, что стороны намерены отказаться от применения силы, урегулировать все спорные вопросы исключительно дипломатическим путем и обеспечить безопасность населения приграничных регионов. Также в декларации отражены намерения развивать экономическое сотрудничество и гуманитарные контакты между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США. Об этом говорится в трансляции, которую ведет Associated Press.