В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатной дороги

Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы случился обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По сведениям ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие — гости из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда» УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.