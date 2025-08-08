В Нальчике рассказали о состоянии пострадавших при обрыве канатной дороги

Один из пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике пребывает в реанимации, всего, согласно уточненной информации, пострадало восемь человек, двое из них выписаны домой, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.
Как отметили в ведомстве, еще двоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу. Таким образом, из 8 пострадавших четверо госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, организована телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, отмечается в сообщении.
Два пациента в состоянии средней тяжести проходят обследование, еще двое после осмотра отпущены домой, уточнили в региональном Минздраве.
Ранее МЧС РФ по региону сообщило, что в 17.45 мск пятницы случился обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. По сведениям ведомства, всего на канатной дороге находился 21 человек, 13 эвакуированы, шестеро доставлены в медучреждения. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что все пострадавшие — гости из других регионов. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда» УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы.