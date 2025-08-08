Ричмонд
Минобороны сообщило, что над регионами РФ были сбиты 66 украинских БПЛА

66 вражеских дронов были сбиты над регионами РФ с 17:25 до 22:40 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны РФ нейтрализовали 66 украинских беспилотников в воздушном пространстве над российскими регионами, а также в зоне Азовского и Черного морей. Об этом свидетельствуют данные российского оборонного ведомства.

«8 августа текущего года в период с 17:25 мск до 22:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство.

Так, в вечернее время — с 17:25 до 22:40 мск — российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 вражеских беспилотников. География перехватов распределилась следующим образом: наибольшее количество — над Орловской (16) и Брянской (13) областями, по 10 — над Краснодарским краем и Азовским морем, 6 — в Крыму, остальные — над Калужской, Курской, Тульской областями, Адыгеей и Черным морем.

Ранее KP.RU писал, что в этот же день в Краснодарском крае был объявлен режим «беспилотной опасности» из-за угрозы атаки БПЛА.

