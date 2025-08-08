Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: Силы ПВО за пять часов сбили 66 беспилотников

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.

— В период с 17.25 до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 16 дронов сбиты над Орловской областью, 13 — над Брянской, 10 — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, шесть — над Республикой Крым, четыре — над Калужской областью, три — над Курской областью, два — над Республикой Адыгея, один — над Тульской областью и один — над акваторией Черного моря.

8 августа в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. При этом девять дронов сбили над территорией Ростовской области, еще восемь беспилотников уничтожили над Крымом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше