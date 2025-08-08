МО РФ: Силы ПВО за пять часов сбили 66 беспилотников

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.
— В период с 17.25 до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 16 дронов сбиты над Орловской областью, 13 — над Брянской, 10 — над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря, шесть — над Республикой Крым, четыре — над Калужской областью, три — над Курской областью, два — над Республикой Адыгея, один — над Тульской областью и один — над акваторией Черного моря.
8 августа в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. При этом девять дронов сбили над территорией Ростовской области, еще восемь беспилотников уничтожили над Крымом.