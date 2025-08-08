Минобороны: ПВО уничтожила 66 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее количество дронов было перехвачено над Орловской областью (16 единиц) и Брянской областью (13 единиц). Значительное число беспилотников также сбито над Краснодарским краем (10) и акваторией Азовского моря (10). Шесть БПЛА уничтожены над Республикой Крым, четыре — над Калужской областью, три — над Курской областью, по два над Республикой Адыгея и по одному над Тульской областью и акваторией Чёрного моря.
Ранее в Сочи была объявлена повышенная опасность атаки БПЛА. Небо над городом было закрыто, из-за чего 11 самолётов были вынуждены нарезать круги, ожидая разрешения на посадку.