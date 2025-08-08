Трамп рассказал, что будет со спорными территориями на Украине

«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — пояснил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования ситуации на востоке Украины. Трансляцию его выступление ведет Associated Press.