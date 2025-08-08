Трамп рассказал, что будет со спорными территориями на Украине

Трамп высказался об обмене территориями на Украине.
В рамках поиска мирного решения конфликта на Украине обсуждается возможность обмена и возвращения территорий. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время беседы с журналистами в Белом доме.
«Вы смотрите на территории, за которые борются три с половиной года… Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — пояснил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования ситуации на востоке Украины. Трансляцию его выступление ведет Associated Press.
Ранее западные СМИ сообщали, что администрация Трампа уже давала понять Украине о возможности потери контроля над восточными регионами в случае заключения мирного соглашения с Россией. В публикациях отмечалось, что подобные договоренности могут включать передачу ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Кремлю, что вызывает обеспокоенность среди европейских лидеров.