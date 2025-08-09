Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.