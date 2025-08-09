В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.