Алиев и Пашинян отреагировали на инициативу Азербайджана номинировать Трампа

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалось подписание мирного соглашения между двумя странами. Визит проходит на фоне инициатив США по содействию урегулированию конфликта и укреплению экономического сотрудничества в регионе.