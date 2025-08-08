Ричмонд
Алиев и Пашинян отреагировали на инициативу Азербайджана номинировать Трампа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира. С инициативой он выступил на встрече лидеров Армении, Азербайджана и США. Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишут СМИ.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — сказал президент Азербайджана. Его слова передает Report.az.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом, где обсуждалось подписание мирного соглашения между двумя странами. Визит проходит на фоне инициатив США по содействию урегулированию конфликта и укреплению экономического сотрудничества в регионе.

