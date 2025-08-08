В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки БПЛА

«Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону… По предварительным данным, погибших и раненых нет», — написал он в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что на месте происшествия работу оперативных служб координирует его заместитель Сергей Бодряков.
