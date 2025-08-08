Встреча Трампа и Алиева началась в Вашингтоне

Вашингтон хочет стать медиатором урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, уверены эксперты.
В Белом доме стартовали переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и американским лидером Дональдом Трампом. Азербайджанское информационное агентство Vesti.az ведет прямую трансляцию встречи из Вашингтона.
На кадрах — Трамп встретил Алиева у главного входа в резиденцию. Главы государств сфотографировались для прессы, после чего проследовали внутрь здания. За лидерами проследовали представители азербайджанской делегации.
Глава Белого дома ранее анонсировал, что Алиев в рамках визита в США подпишет мирное соглашение с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет RT. Это происходит на фоне того, что Россию пытаются «выдавить» из Южного Кавказа, отмечают аналитики «Национальной службы новостей». Но у Трампа мало шансов преуспеть в своем начинании, подчеркивают они.