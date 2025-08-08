Встреча Трампа и Алиева началась в Вашингтоне

Глава Белого дома ранее анонсировал, что Алиев в рамках визита в США подпишет мирное соглашение с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пишет RT. Это происходит на фоне того, что Россию пытаются «выдавить» из Южного Кавказа, отмечают аналитики «Национальной службы новостей». Но у Трампа мало шансов преуспеть в своем начинании, подчеркивают они.