Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Возникшее из-за атаки БПЛА возгорание в микрорайоне Левобережный в Ростове-на-Дону ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава города Александр Скрябин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было.

«Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный… Возгорание ликвидировано», — написал Скрябин.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше