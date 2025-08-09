Возгорание из-за атаки БПЛА ликвидировали в Ростове-на-Дону

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за атаки БПЛА на уровне 18-го этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону произошли взрыв и возгорание. По предварительной информации, пострадавших не было.
«Нахожусь на месте происшествия в микрорайоне Левобережный… Возгорание ликвидировано», — написал Скрябин.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
