Взрыв раздался в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

Причиной взрыва в доме в Ростове-на-Дону стало попадание БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / SHOT.
«На месте работают оперативные службы, их действия координирует мой заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, погибших и раненых нет, информация уточняется», — отметил Слюсарь.
Согласно данным телеграм-канала SHOT, взрыв прогремел около 23:00. Местные жители сообщили, что после звука взрыва в одной из квартир начался пожар, а также были выбиты стёкла на 15−16 этажах здания. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.
До этого в Новочеркасске и других районах Ростовской области очевидцы слышали звуки пролёта беспилотников. Официальные власти продолжают уточнять детали инцидента.
Ранее Life.ru писал, что днём 8 августа ВСУ атаковали Сочи. В результате налёта украинских беспилотников в курортном доме повреждён жилой дом.