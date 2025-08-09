Слюсарь: из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание в доме в Ростове-на-Дону

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону произошел взрыв с последующим возгоранием в жилом многоквартирном доме. Об этом информировал временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«На месте работают оперативные службы, их работу координирует мой заместитель Сергей Бодряков. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь.
Напомним, что ранее в городе Миллерово Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание топливной цистерны с бензином.
Кроме этого, в ночь на 8 августа на территории Ростовской области силами ПВО было нейтрализовано девять беспилотных летательных аппаратов. При этом в общей сложности в стране в период с 0:20 до 5:40 8 августа было уничтожено 30 дронов.