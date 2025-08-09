Ричмонд
Взрыв произошел в Ростове-на-Дону в ЖК «Левобережье»

В жилом комплексе «Левобережье» в Ростове-на-Дону произошел взрыв. Об этом стало известно в пятницу, 8 августа.

По предварительной информации, в дом мог врезаться украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По словам местных жителей, взрыв был слышен около 23 часов, после чего загорелась квартира и выбило стекла на уровне 15−16 этажей.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Сообщается, что ранее в Новочеркасске и других районах Ростовской области очевидцы слышали звуки пролетающих беспилотников. Официальной информации пока нет, передает Telegram-канал Shot.

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.

8 августа в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над территорией РФ. При этом девять дронов сбили над территорией Ростовской области, еще восемь беспилотников уничтожили над Крымом.

