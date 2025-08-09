Губернатор Слюсарь: В Ростове-на-Дону беспилотник атаковал жилой дом

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левобережный в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел взрыв и возгорание на 18 этаже 20-этажного многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный Ростова-на-Дону, — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы, их работу координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. По предварительным данным, погибших и раненых нет, информация уточняется.
Ранее стало известно, что в жилом комплексе «Левобережье» в Ростове-на-Дону произошел взрыв. По предварительной информации, в дом мог врезаться украинский БПЛА. По словам местных жителей, взрыв был слышен около 23 часов, после чего загорелась квартира и выбило стекла на уровне 15−16 этажей.
Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.