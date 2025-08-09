Fox: в США на территории Университета Эмори произошла стрельба

По его сведениям, инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на территории университетского кампуса. Руководство учебного заведения попросило не приближаться к месту происшествия. Информация о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока не приводится.