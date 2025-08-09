Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox: в США на территории Университета Эмори произошла стрельба

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь на территории Университета Эмори в штате Джорджия. Об этом сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

Источник: Reuters

По его сведениям, инцидент произошел в пятницу около 16:00 по местному времени (23:00 мск) недалеко от аптеки на территории университетского кампуса. Руководство учебного заведения попросило не приближаться к месту происшествия. Информация о причинах произошедшего и возможных пострадавших пока не приводится.