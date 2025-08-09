Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки ВСУ

На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Источник: АиФ

В Ростове-на-Дону в одном из жилых комплексов произошёл взрыв и последующее возгорание на 18-м этаже 20-этажного дома. Причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что происшествие произошло в микрорайоне Левобережный. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

Слюсарь добавил, что работу оперативных служб на месте координирует его заместитель Сергей Бодряков, а необходимые меры для ликвидации последствий уже предпринимаются.

Ранее в Белгородской области в Валуйском округе была зафиксирована атака беспилотника на мотоцикл, в результате которой погиб человек.