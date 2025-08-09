В доме в Ростове-на-Дону произошли взрыв и возгорание из-за атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону в одном из жилых комплексов произошёл взрыв и последующее возгорание на 18-м этаже 20-этажного дома. Причиной инцидента стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Глава региона уточнил, что происшествие произошло в микрорайоне Левобережный. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.
Слюсарь добавил, что работу оперативных служб на месте координирует его заместитель Сергей Бодряков, а необходимые меры для ликвидации последствий уже предпринимаются.
Ранее в Белгородской области в Валуйском округе была зафиксирована атака беспилотника на мотоцикл, в результате которой погиб человек.