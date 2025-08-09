Ричмонд
Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. Мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте от полученных ранений до прибытия медиков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

— Искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Ростове-на-Дону в микрорайоне Левобережный в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел взрыв и возгорание на 18 этаже 20-этажного многоквартирного дома.

Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.

Вечером того же дня мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также уведомил, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.

