Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. Мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте от полученных ранений до прибытия медиков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
— Искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в Ростове-на-Дону в микрорайоне Левобережный в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошел взрыв и возгорание на 18 этаже 20-этажного многоквартирного дома.
Минобороны России в пятницу, 8 августа, сообщило о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 17:25 до 22:40 по московскому времени.
Вечером того же дня мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Представитель Росавиации Артем Кореняко также уведомил, что в городском аэропорту были введены временные ограничения.