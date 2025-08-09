Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина с оружием напал на кампус университета Эмори в США

На территория кампуса университета Эмори в Атланте (США) находится мужчина с оружием. Об этом сообщили представители Колледжа искусств и наук Эмори.

Мужчину с оружием обнаружили в кампусе университета в США.

На территория кампуса университета Эмори в Атланте (США) находится мужчина с оружием. Об этом сообщили представители Колледжа искусств и наук Эмори.

«Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта… Бегите, прячьтесь, деритесь. Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте», — говорится в сообщении университета в соцсети Х.

Администрация университета оповестила учащихся и персонал с помощью системы экстренных уведомлений, а на территории кампуса были усилены меры безопасности. Информации о пострадавших и задержанных на момент публикации новости не поступало.