Трамп рассказал, как и когда встретится с Путиным

Трамп рассказал, когда и где планирует встретится с Путиным.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске. Об этом заявил американский лидер.
«Встреча с президентом Путиным состоится 15 августа на Аляске. Остальные детали будут обнародованы позже», — отметил Трамп, его слова передает Associated Press.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше