Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Камчатки

На Камчатке в пятницу, 8 августа, произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения находился в 104 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 30,4 километра, говорится в Telegram-канале.

Информация об ощущаемости подземных толчков пока не поступала.

7 августа извержению Ключевского вулкана на Камчатке был присвоен красный, наивысший код авиационной опасности.

Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.