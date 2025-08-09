У сербского министра произошел инсульт в прямом эфире

Министр государственных инвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт прямо во время прямого эфира, пишут сербские СМИ.
Ухудшение самочувствия у Глишича случилось 5 августа в ходе прямого включения утреннего эфира на телеканале Pink. Ведущие не сразу осознали серьезность ситуации. Министр начал испытывать затруднения с речью, часть лица утратила чувствительность. Чиновника экстренно доставили в больницу.
Врачи констатировали тяжелое состояние Глишича, однако отметили своевременное выявление инсульта. По данным местных СМИ, в медучреждении министра посетил президент Сербии Александр Вучич.
Напомним, что в мае сообщалось о недомогании самого Вучича во время визита в США, где он планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Президенту потребовалась медицинская помощь, и после консультации он вернулся в Сербию.