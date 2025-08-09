Ричмонд
У сербского министра произошел инсульт в прямом эфире

Министр государственных инвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт прямо во время прямого эфира, пишут сербские СМИ.

Министр государственных инвестиций Сербии Дарко Глишич перенес инсульт прямо во время прямого эфира, пишут сербские СМИ.

Ухудшение самочувствия у Глишича случилось 5 августа в ходе прямого включения утреннего эфира на телеканале Pink. Ведущие не сразу осознали серьезность ситуации. Министр начал испытывать затруднения с речью, часть лица утратила чувствительность. Чиновника экстренно доставили в больницу.

Врачи констатировали тяжелое состояние Глишича, однако отметили своевременное выявление инсульта. По данным местных СМИ, в медучреждении министра посетил президент Сербии Александр Вучич.

Напомним, что в мае сообщалось о недомогании самого Вучича во время визита в США, где он планировал встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Президенту потребовалась медицинская помощь, и после консультации он вернулся в Сербию.

