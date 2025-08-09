Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске

О предстоящей встрече ранее сообщил и Трамп, отметив, что переговоры с Владимиром Путиным пройдут 15 августа на Аляске, а детали мероприятия будут объявлены позже. Это первая встреча лидеров двух стран после избрания Трампа президентом США в 2024 году.