Ушаков: следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Это станет первым раундом переговоров между лидерами двух стран после длительного перерыва. Подобные переговоры традиционно сопровождаются обменом визитами, и Москва уже направила приглашение Трампу посетить Россию для следующего этапа диалога.