Ушаков: следующая встреча Путина и Трампа пройдет на территории России

Ушаков рассказал, что Трамп получил приглашение в Россию.
Москва рассчитывает, что следующая после переговоров на Аляске встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится на территории России. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы рассчитываем, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России. Соответствующее приглашение Трампу уже направлено», — заявил Ушаков. Его слова передает ТАСС.
Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске. Это станет первым раундом переговоров между лидерами двух стран после длительного перерыва. Подобные переговоры традиционно сопровождаются обменом визитами, и Москва уже направила приглашение Трампу посетить Россию для следующего этапа диалога.