Минздрав КБР: в результате инцидента на канатной дороге в Нальчике пострадали 12 человек

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики назвали актуальное к настоящему времени число пострадавших при обрыве канатной дороги в столице региона. Подробности приводит ТАСС.
«…В республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших», — указали в информагентстве.
По данным ТАСС, стационарное лечение потребовалось шести пациентам. Посещать медучреждение в амбулаторном формате будут еще шесть пострадавших, включая одного несовершеннолетнего.
Обрыв канатной дороге в Нальчике произошел в 17:45 по Московскому времени. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стал естественный износ объекта.
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на данном участке курортной зоны Кабардино-Балкарии несколькими часами ранее. Другие туристы, не получившие травм при обрушении, также были эвакуированы в целях безопасности.
В Министерстве здравоохранения региона ранее рассказали о состоянии пострадавших, которым потребовалась госпитализация.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.